Ближний Восток: Иран дал радикальный ответ на предложение США об урегулировании

В Иране под обстрел вновь попал Бушер - район, где находится атомная электростанция. Сообщается, что одна из ракет взорвалась в непосредственной близости от работающего энергоблока. Как заявили в "Росатоме", ситуация развивается по негативному сценарию и ведомством начат уже третий этап эвакуации российского персонала с объекта.

Атаке подверглись пригороды Тегерана, в частности - район Альборз. Судя по всему, целью стал местный военный завод. После взрывов ракет началась вторичная детонация хранившихся там боеприпасов. В Исфахане под ударом были производственные мощности компании, которая делает для иранской армии системы лазерного наведения и оптические приборы для ракет.

В Израиле иранские силы нанесли удар по крупнейшей теплоэлектростанции "Огни Рабина" в городе Хадера. Видно, как рядом с трубами поднимается черный дым. Эта станция обеспечивает до 25 процентов всей генерации электроэнергии Израиля. Под ракетным огнем - Тель Авив, Хайфа, Элат, Негев и международный аэропорт Бен Гурион. Мощный пожар охватил и топливный терминал аэропорта в Кувейте. В иракском Эрбиле иранский дрон попал в отель, где, по данным КСИР, находились американские советники.

Не встречая сопротивления, американские штурмовые самолеты работают в небе над Ираком, нанося удары по наземным силам проиранских группировок. Появились и кадры тренировки 82-й воздушно-десантной дивизии США. Ее подразделения в ближайшие дни Пентагон собирается перебросить на Ближний Восток. Численность контингента - от 3 до 5 тысяч человек. И это одновременно с заявлениями Белого дома о том, что они достигли существенного прогресса в переговорах с Ираном о завершении войны на Ближнем Востоке.

"Они сделали кое-что вчера, что было удивительно. Они преподнесли нам подарок, и этот подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, на огромную сумму. Я не скажу вам, что это, но это был очень значимый приз. И это убедило меня в том, что мы имеем дело с правильными людьми. Это не связано с ядерной программой. Это связано с нефтью и газом", - сказал Дональд Трамп.

Через пакистанских посредников в Тегеран передан американский документ о урегулировании конфликта, состоящий из 15 пунктов. От Ирана требуют открыть Ормузский пролив, ограничить ракетную программу, отказаться от ядерного оружия и закрыть все предприятия, способные его производить, отдать все обогащенные материалы МАГАТЭ, прекратить финансирование проиранских группировок на Ближнем Востоке. Все это - 12 пунктов. Еще три - это уступки, на которые якобы согласен пойти Вашингтон.

"Иран получит полную отмену санкций, введенных международным сообществом. США окажут Ирану помощь в развитии его гражданской ядерной программы, включая производство электроэнергии на АЭС в Бушере. Так называемый механизм "возврата санкций", позволяющий автоматически возобновлять санкции в случае несоблюдения Ираном требований, будет отменен", - передают СМИ.

Ответ Ирана - радикальный. По крайней мере - официальный: "Достиг ли уровень ваших внутренних разногласий того, что вы ведете переговоры сами с собой? Не будет никаких инвестиций в регион, и вы не увидите прежних цен на энергоносители и нефть, пока не поймете следующее: стабильность в регионе гарантируется мощной рукой наших вооруженных сил. Кто-то вроде нас никогда не пойдет на компромисс с кем-то вроде вас, ни сейчас, ни когда-либо".

Израиль опасается, что его главный союзник, США, хочет заключить месячное перемирие, после которого последует реализация тех самых 15 пунктов. Судя по всему, настаивает исключительно на продолжении боевых действий. Глава МАГАТЭ считает, что переговоры США и Ирана могут пройти уже на этих выходных в столице Пакистана Исламабаде.