Нельзя исключать того, что иранские военные атакуют Украину. Такое мнение высказал в среду, 25 марта, депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Как пишут украинские средства массовой информации, нардеп призвал готовиться к тому, что "Иран может пытаться нанести какие-то удары по территории Украины". Вениславский отметил, что уже "есть примеры, когда их ракеты летят там уже на несколько тысяч километров и Украину они могут гипотетически доставать".

Однако, по мнению политика не стоит излишне нагнетать, поскольку украинские системы ПВО смогут "успешно противостоять" ударам (цитаты по "Газете.ру").

Иран уже нанес Украине ощутимый удар, вытеснив ее из информационной повестки. Предводитель киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на "очень недобрые предчувствия" о будущем Украины, поскольку в нынешней геополитической ситуации "фокус внимания Америки больше на Ближнем Востоке".

Между тем Запад обратил внимание на то, что власти Ирана сделали устрашающее заявление об Украине. Руководство исламской республики объявило Украину законной целью для своих ударов — так Тегеран отреагировал на антииранские высказывания Зеленского и его намерение отправить на Ближний Восток специалистов для противодействия беспилотникам армии Ирана.