Россия обвинила США и Южную Корею в подготовке к новой войне

Военные маневры США и Южной Кореи провоцируют эскалацию напряженности на Корейском полуострове и являются неприкрытой подготовкой к войне. Такое заявление сделала в среду, 25 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница критически высказалась про учения Freedom Shield, которые провели с 9 по 19 марта США и Республика Корея в южной части Корейского полуострова.

По словам Захаровой, судя по содержанию мероприятия и по задействованной военной технике, указанные маневры, являются неприкрытой подготовкой к войне — это "никак не способствует разрядке напряженности" в регионе.

Пока в умах правящих кругов Вашингтона и Сеула будут доминировать подходы в пользу усиления военного давления и санкций на Пхеньян, рассчитывать на какие-либо положительные сдвиги на Корейском полуострове не приходится, цитирует представителя МИД России "Интерфакс".

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии, подчеркнул необходимость обеспечить полную готовность к войне, "исходя из веления революции и сложившейся ситуации".

При этом власти КНДР раскритиковали доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна авторства так называемой Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций, заверив, что "происки враждебных сил не окажут никакого влияния" на взаимодействие между самостоятельными суверенными государствами.