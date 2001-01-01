Вот с кем Николай Басков счастливо живет в своем особняке: "Просто красавица"

Николай Басков долгие годы мечтает создать семью. Самый натуральный блондин страны пользуется популярностью у прекрасного пола, но пока ему так и не удалось наладить личную жизнь.

Певец был женат лишь раз. В 2001 году золотой голос России сыграл свадьбу с дочерью своего продюсера Светланой Шпигель. Через пять лет жена родила певцу наследника, которого назвали Бронислав, и дали двойную фамилию Басков-Шпигель.

Пока Николай пропадал на гастролях, Светлане приходилось самой заботиться о маленьком Брониславе. Вскоре отношения в звездной семье изрядно испортились. В 2008 году Басков и Шпигель развелись. Светлана забрала сына и ушла, а Николай потом не раз жаловался, что бывшая жена не разрешает ему общаться с Брониславом.

Несколько лет сын певца прожил в Израиле, но недавно он вернулся в Россию. Юноше уже 19 лет, он ведет закрытую жизнь и с отцом общение так и не наладил.

Николай же живет в огромном особняке в Подмосковье с пушистой красавицей. Только кошечка и скрашивает одиночество исполнителя хита "Шарманка". На днях народный артист опубликовал на своей странице в соцсети фото с любимой Шанель, которая, как считают фанаты, очень похожа на своего хозяина.

"Королева дивана, повелительница миски и просто красавица", — подписал Николай домашнее селфи.

Поклонники артиста не удержались от комплиментов кошечке. "Действительно красавица"; "Ну что за чудо!"; "Вы очень похожи друг на друга"; "Какая лапочка, видно, что живет в любви", — отметили подписки Николая.

Между тем, певец не падает духом, он уверен, что еще сможет стать отцом. Несколько лет назад Басков начал строить новый загородный дом, где уже запланировал и детскую комнату.