Кремль опроверг заявление США о соглашении по Украине: Трамп снова соврал?

Россия не согласовывала никаких документов о мирном урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал в среду, 25 марта, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Комментарий представителя Кремля последовал за заявлением президента США Дональда Трампа о том, что стороны приближаются к возможному урегулированию украинского конфликта. Говорил американский лидер и о личной встрече президента России с главой киевского режима.

Как подчеркнул Ушаков, "мы об этом ничего не знаем, потому что текст соглашения никто, по-моему, не готовил".

При этом помощник президента России подтвердил, что Москву уведомили об итогах встречи представителей Соединенных Штатов и Украины: "Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров сетовал, что всё, чего удалось достичь благодаря саммиту на Аляске, буквально рассыпается. В Анкоридже атмосфера "была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной", однако теперь "дух испаряется".

Между тем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет подписать мирное соглашение с Россией — он якобы готов заключить сделку. По словам Рютте, надо довести это до сведения россиян и убедиться, что они также готовы к сотрудничеству.