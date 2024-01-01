В Кремле в среду, 25 марта, состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

Как сообщает пресс-служба российского лидера на своем официальном сайте, Владимир Путин назвал Вьетнам надежным партнером и другом России, отношения с которым уже прошли испытание временем. Президент напомнил, что между государствами подписано соглашение о сооружении первой АЭС во Вьетнаме. Растет товарооборот: с начала 2026 года он увеличился еще на 5,7%.

Фам Минь Тинь поблагодарил российского президента за очень трепетное, теплое и особенное отношение к Вьетнаму, а также за радушный прием. Вьетнам всегда помнит и благодарен Российской Федерации за верную, преданную и бесценную поддержку, которая была оказана "в деле сопротивления против американских агрессоров, а также в деле строительства страны сегодня".

Ранее Владимир Путин уже отмечал позитивное развитие отношений двух стран. В феврале российский лидер принял в Кремле министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунга и поздравил его с Новым годом по лунному календарю.

Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, корни которой уходят еще не только в период борьбы азиатского государства за свою независимость, но и Великую Отечественную войну. Владимир Путин указывал, что отношения между нашими странами становятся более насыщенными. Так, в 2024 году товарооборот вырос на 20%.