Ефим Шифрин пришел к Малахову и рассказал о романе с 25-летней красавицей-хирургом

Ефим Шифрин 25 марта отмечает 70-летие. По случаю круглой даты, юморист пришел на шоу Андрея Малахова, где откровенно рассказал о своей жизни и прокомментировал слухи о романе с 25-летней красавицей Кристиной.

Шифрин признался, что не чувствует себя на 70 лет. Артист все еще думает, что он молод и также хорош собой, как 40 лет назад. "Ощущение возраста не ношу в себе, и правильно делаю", — пошутил Ефим.

Малахов же решил не тянуть и задать вопрос, который последние месяцы волнует поклонников юмориста. Шифрина несколько раз видели с красавицей-шатенкой по имени Кристина. Парочке даже стали приписывать роман. "Все хотят узнать, что это за девушка, в комментариях по этому поводу очень жарко", — обратился Андрей к Ефиму.

Шифрин в ответ рассказал, что в девушке ему в первую очередь приглянулась походка. "Когда одна известная русская народная певица приехала на Кавказ и спросила, что спеть, ей ответили: „Ты не пой, ты просто ходи“. Мне очень нравится, как Кристина ходит — и никто ничего не знает про нас. Будьте счастливы, друзья", — заявил юморист.

Малахов не стал давить на юбиляра и перевел тему. Между тем, поклонники Шифрина провели свое расследование и выяснили, что Кристине 25 лет, она проходит обучение в ординатуре на хирурга-офтальмолога. Девушка не так активно ведет социальные сети, но исправно показывает огромные букеты цветов. Возможно, их дарит ей 70-летний артист.