В Нидерландах обнаружили останки мушкетера д’Артаньяна

В нидерландском городе Маастрихт сделана неожиданная находка, интересная не только историкам, но и любителям творчества Александра Дюма-старшего. В местной церкви найдены останки, которые, с высокой долей вероятности, принадлежат мушкетеру д’Артаньяну.

Как уточняет телеканал NOS, археологи считают найденные кости останками Шарля де Бац де Кастельморе, графа д’Артаньяна. Известно, что он погиб в 1673 году при осаде Маастрихта, но до сих пор было неизвестно, где его похоронили.

Обнаружение останков д’Артаньяна оказалось полной неожиданностью. Находку сделали во время восстановительных работ — пол церкви просел, его требовалось привести в порядок.

Из найденных останков извлекли генетический материал. Его сравнят с образцами, взятыми у предполагаемых потомков д’Артаньяна по линии рода де Бац. Пока результатов анализа ДНК нет, но археологи практически убеждены, что правильно идентифицировали находку.

Ранее вокруг имени д’Артаньяна вспыхнуло бурное обсуждение: легендарный мушкетер в угоду новым ценностям в новом британском фильме по роману Дюма-отца стал темнокожим. Под предлогом толерантности и равноправия на эту роль пригласили актера Малахию Пуллар-Лачмана, вызвав шквал критики со стороны зрителей.