Российская армия в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре нашей страны нанесла удары по военным тылам Украины. Приходят сообщения о взрывах в Измаиле и Славянске, а также Сумской, Николаевской областях и подконтрольном Киеву Запорожье.

В ходе спецоперации наши подразделения освободили Никифоровку в ДНР и улучшили положение по переднему краю. На Добропольском направлении расчет "Бук-М3" перехватил два вражеских снаряда РСЗО HIMARS, выпущенные по позициям наших войск. Цели были своевременно обнаружены и уничтожены. И "Бук" тут же сменил позицию, чтобы не попасть под ответный удар неприятеля.

На Ореховском участке фронта подразделения беспилотных систем с помощью дронов-перехватчиков ежедневно ликвидируют более 10 БПЛА противника. В этот раз наши операторы выиграли воздушный бой, протаранив коптер ВСУ самолетного типа.

Под Купянском после сбросов с "птиц" горит бронетехника боевиков, в том числе НАТОвского производства, на которой они пытались подвезти личный состав на передовую. На Харьковском направлении расчет "Торнадо-С" уничтожил крупный пункт временной дислокации ВСУ. Для удара использовали высокоточные боеприпасы.

На Сумском направлении систему обороны ВСУ вскрывают наши разведгруппы. Они ведут непрерывное наблюдение за линией боевого соприкосновения и тыловыми районами противника. Слаженные действия разведчиков-"северян" позволили нанести точные удары по выявленным целям, нарушить систему управления и логистику неприятеля, а также снизить его боевой потенциал на этом участке.