Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 125 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, дроны ВСУ сбиты над территориями Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской и Белгородской областей. Также украинские беспилотники перехвачены над Смоленской, Тверской, Тульской, Новгородской, Псковской и Ярославской областями. БПЛА противника ликвидированы над Крымом, Черным морем и над Московским регионом.

Киевский режим не оставляет попыток атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, вскоре после полуночи система ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве. Обломки дрона упали на частный дом в районе села Кленово, пострадал один человек. Всего к 8 часам утра стало известно о 14 сбитых беспилотниках, направлявшихся к мегаполису.