Равшана Куркова показала трогательное фото подросшей дочери

Равшана Куркова воспитывает двоих детей. Первенца Гаспара Куркова родила от бизнесмена Сергея Амаряна. Кто отец дочери актрисы, неизвестно. Равшана никогда не говорила о нем публично.

Звезда сериала "Барвиха" редко балует поклонников фотографиями наследников, хотя каждый раз снимки производят настоящий фурор. 25 марта у малышки Самиры день рождения. Девочке исполнилось три годика. По такому случаю Куркова опубликовала свежие кадры с наследницей.

На снимке девочка только проснулась и все еще нежится в кровати. На лице девочки сияет улыбка.

"Самирке сегодня исполняется три года, и для меня моя бусинка — настоящее чудо, благословение жизни и, пожалуй, самая крутая и интересная девчонка в мире. Умница, с классным характером, с балдежным чувством юмора, невероятно добрая, лидер группы поддержки брата во всех его начинаниях, и его же заноза", — подписала кадр Равшана.

Актриса поделилась, что ее доченька уже проявляет интерес к театру. "Обаяшка, поклонница театра, аудиосказок, альбомов с наклейками, голубики, пастилы и всего вкусненького. Какое же счастье, что ты у нас есть", — отметила Куркова.

Поклонники Равшаны оставили под постом сотни комментариев. Все поздравляют Самиру с днем рождения и отмечают, что девочка растет такой же красавицей, как ее мама. "С днем рождения бусинку"; "Поздравляю мамину булочку и желаю ей бесконечного счастья!"; "Мамино счастье, космос и целая Вселенная!" — пишут пользователи Сети.