Кремль высказался о посредничестве между США и Ираном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал уклончивый ответ на вопрос о том, выступает ли наша страна посредником в конфликте между США и Ираном.

Как заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу, "мы слышим и читаем информацию о том, что якобы какие-то идут переговоры при посредничестве целого ряда стран".

Однако трудно сказать, "соответствуют эти сообщения действительности или нет", поскольку "пока никаких посреднических услуг наших востребовано не было", отметил Дмитрий Песков.

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявлял, что роль посредника в урегулировании конфликта США и Ирана могли бы сыграть несколько стран, включая Китай. Как подчеркнул дипломат, Тегеран готов выслушать любые предложения по урегулированию, соответствующие требованиям исламской республики и предполагающие компенсацию причиненного Ирану ущерба.

Годом ранее Песков сообщал, что российский лидер согласился выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами на переговорах по обсуждению ядерного оружия. Представитель Кремля подтвердил, что Владимир Путин ответил согласием на просьбу американской стороны: "В целом, да, так и есть".