Весенний снегопад может накрыть Москву в ближайшие дни

В конце марта или в начале апреля в столичном регионе может выпасть снег. С таким предупреждением выступил в среду, 25 марта, специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам метеоролога, к концу первого весеннего месяца в Москве снег полностью сойдет благодаря установившейся солнечной и очень теплой погоде.

Однако нельзя исключать и вероятности осадков в форме снега — после снегопада может установиться невысокий кратковременный снежный покров. Как отметил Ильин в комментарии aif.ru, особых проблем этот снег не создаст, но "паники автолюбителям наведет".

Между тем синоптик Юрий Варакин в беседе с "Радио 1" заявил, что нынешняя погода в Москве опережает календарь почти на месяц: "У нас всё продолжается концерт апрельской погоды. Может быть, на майскую еще чуть-чуть не дотягивает, но для апреля — на семь-восемь градусов выше нормы".

Метеоролог Александр Шувалов отмечал, что погоду в Московском регионе в последние мартовские выходные могут подпортить дожди. Однако осадки будут кратковременными и несущественными по объему — выпадет всего лишь около одного-трех миллиметров.