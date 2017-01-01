Вот кому достанутся 500 миллионов Баталова после смерти его дочери Маши: "Завещания нет, она его не составляла"

Мария Баталова осталось сиротой. Отца она потеряла в 2017 году, а 6 февраля этого года похоронила мать. Многие заволновались, что теперь прикованная к инвалидному креслу дочь знаменитостей осталась совсем одна.

Но, как выяснилось, за Марией есть кому присмотреть. И это не чужой для нее человек. У дочери Гитаны Леонтенко есть старшая сестра. Надежда была рождена в первом браке Алексея Баталова. Ходили слухи, что первая дочь актера на него в обиде и не общается с Марией, но это оказалось ложью. Сестры общаются и поддерживают друг друга.

Не рассорил их даже вопрос наследства. Отец оставил все нажитое младшей дочери. Теперь состояние Маши оценивается в 500 миллионов рублей, а Надежда не получила ничего. На шоу Дмитрия Борисова старшая дочь актера рассказала, почему так получилось. Мол, Баталов ею гордился, видел, что всего в жизни она добивается сама, а потому рассудил, что лучше все оставить младшей дочери-инвалиду.

Старшая дочь не стала просить Баталова вписать в завещание и ее. Надежда считает это неприемлемым.

Но тема наследства не дает покоя создателям различных шоу. Так Дмитрий Борисов снова позвал в студию экспертов и знакомых Баталовых. Ведущий поинтересовался, как для себя Мария решила вопрос имущества и наследства, если у нее будут какие-то проблемы.

"Она не решила этот вопрос, потому что она не собирается умирать. У Марии Баталовой нет завещания, она его не составляла", — отрезал представитель дочери актера.

По его словам, в завещании нет особого смысла, ведь у Маши есть только один наследник. "Если так случится, что она умрет, у нее остается единственный законный наследник — Надежда. Так что имущество остается в семье. На сегодняшний день будет так, Надежда вступит в наследство по закону", — отметил представитель Баталовой.