Все больше стран ощущают на себе нехватку топлива из-за кризиса в Персидском заливе

В США поездка на заправку ударит по кошельку сильнее, чем поход в фешенебельный ресторан. В Калифорнии средняя стоимость топлива уже перешагнула отметку в 5 долларов за галлон. В столице - Вашингтоне - всего за месяц цена подскочила с 3 до 4 долларов.

Пока американцы снимают веселые видео, Юго-Восточной Азии не до смеха. В Филиппинах запаса топлива осталось всего на 45 дней. Около 98% энергоресурсов государство экспортирует из стран Ближнего Востока. Сейчас же страна не получает ничего. Первыми с кризисом столкнулись водители местных маршруток. Самый дешевый транспорт теперь может позволить себе далеко не каждый. В стране объявлено чрезвычайное положение. Чтобы хоть как-то стабилизировать рынок, Филиппины, после пятилетнего перерыва возобновили закупку нефти из России. В этом месяце Манила примет как минимум две партии российской ESPO.

К жесткой экономии топлива призвали свой народ и правительство Камбоджи. Поездки на дальние расстояния рекомендовано ограничить, а лучше и вовсе временно поставить на паузу. Но что делать тем, чей заработок буквально зависит от того, сколько часов ты провёл за рулем?

В Индии пошли на крайние меры. На некоторых заправках теперь дежурит наряд полиции. Обеспечивает порядок, чтобы раздраженные люди, стоя в очереди, не выплескивали негатив.

Следующая на очереди - Европа. Фьючерсы на нефть марки Brent накануне завершили торги на уровне плюс 4,55%. А это означает, что уже в апреле Старый свет в полной мере прочувствует на себе дефицит топлива. Идея продавать бензин по талонам - уже не такая абстрактная, уверен глава компании Shell. Еще на прошлой неделе Брюссель заявлял, что даже если ЕС столкнется с полной нехваткой ресурсов, закупать их в России все равно не будет. Впрочем, как только запахло жареным, решение тихонько изменили. Законопроект о запрете на поставки российской нефти должны были представить 15 апреля, однако вопрос неожиданно исчез из повестки.

Агентство Reuters поспешило прояснить: отсрочка не равносильна отмене - представление инициативы перенесли из-за текущих геополитических событий.

"Весь мир переживает глубочайший энергетический кризис. Сегодня очень выросли цены на нефтепродукты, это накладывает свой отпечаток не только на возможности получения дополнительных доходов со стороны наших энергетических компаний, но и на то, чтобы обеспечить стабильность нашего внутреннего рынка.Нам нужно всем вместе - Министерству энергетики, правительству - в кратчайшие сроки для обеспечения надежного внутреннего рынка, стабильного обеспечения, неповышения цен на заправках обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые бы позволили, соответственно, решить эту задачу", - сказал вице-премьер Александр Новак.

Европейцы уже с ужасом готовятся к тому, какую цену они совсем скоро будут платить за базовые нужды. Недовольство населения подпитывается и новостью о том, что не все страдают от этого кризиса - кто-то на нем продолжает зарабатывать. Газета Financial Times сообщает: примерно за 15 минут до того, как Трамп в воскресенье написал в своих соцсетях о продуктивных переговорах с Ираном, на рынок вбросили фьючерсы на нефть на сумму около 580 миллионов долларов. Проданы были около 6200 контрактов на топливо марки Brent и WTI, после чего цены резко упали. Финансисты задаются вопросом: что это были за трейдеры и в чьих интересах они работали.