Михаил Мишустин прибыл с трехдневным рабочим визитом в Казахстан, где 26 марта откроется Евразийский межправительственный совет. Также российский премьер примет участие в цифровом форуме.

Уже состоялись переговоры главы российского кабмина с казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым. Речь шла о торгово-экономическом сотрудничестве. Обе страны ключевые партнеры в этой сфере. Почти треть всех компаний с иностранным участием - а это более 22 тысяч предприятий - российские. Реализуется свыше 170 крупных проектов с участием Москвы. Широко развивается взаимодействие в сфере образования и культуры. Речь шла о расширении сотрудничества и в других областях.