Новый удар всему миру: Иран пригрозил перекрыть пролив Баб-эль-Мандеб

Иран заблокирует Баб-эль-Мандебский пролив в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова. Об этом предупредил в среду, 25 марта, информированный военный источник.

Как заявил собеседник агентства Tasnim, в создавшихся условиях Иран "обладает как волей, так и возможностью" перекрыть доступ в Баб-эль-Мандеб, если Соединенные Штаты и Израиль продолжат агрессию против исламской республики.

Тегеран предупреждает: если американцы предпримут попытку разблокировать Ормузский пролив "с помощью глупых мер", пусть поостерегутся, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив.

С 1869 года, когда был открыт Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский пролив служит южными воротами в этот проход между Средиземным и Красным морями. Особую роль Баб-эль-Мандеб приобрел на фоне разработки нефтяных месторождений стран Персидского залива и сопутствующего наращивания объемов торговли между Европой и Восточной Азией.

Если грузоперевозки Баб-эль-Мандебский пролив и, соответственно, через Суэцкий канал затруднены, перевозчикам приходится использовать альтернативный путь — через мыс Доброй Надежды, вдоль побережья Африки. Однако такой маршрут длиннее более чем на 3 тысяч мирских миль и дольше на 7-12 дней — а значит, транспортировка грузов обходится ощутимо дороже и заметно влияет на дальнейшее ценообразование перевозимых товаров.

Ранее Иран пригрозил заминировать все морские пути в Персидском заливе в случае, если США или Израиль нанесут удар по побережью или принадлежащим Ирану островам.