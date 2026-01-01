Русские народные танцы и музыка действуют на страны недружественного Запада, в том числе Прибалтики, как "ладан на черта". Об этом заявила в среду, 25 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница напомнила о недавнем инциденте с хорватским музыкантом Степаном Хаузером, которому запретили выступать в Вильнюсе за исполнение "Калинки-малинки". Русофобов, отменивших концерт, не смутило, что виолончелист исполнял музыку разных народов, в том числе украинского, не декларируя никаких политических лозунгов.

По словам Захаровой, складывается такой впечатление, что "наша музыка и наши танцы, те самые напевные, народные — они действуют, как ладан на черта, как святой водой окропишь, а они все начинают корчиться, корежиться и отползать назад".

Представитель МИД России отметила, что именно поэтому западные страны стремятся запретить русскую культуру и "все наше, связанное с песнями, с музыкой и танцами, — потому что оно духоподъемное" и "тянет к свету" (цитаты по ТАСС).

Тщетность попыток "отменить" русскую культуру потихоньку начинают признавать на Западе. В 2026 году Россия примет участие в Венецианской биеналле, несмотря на то, что официальный Брюссель остался этим крайне недоволен и пригрозил лишить организаторов биеннале своих грантов.

Президент Италии Серджо Маттарелла заявлял, что "культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом". Политик напоминал про необходимость обмениваться культурным опытом, несмотря на политические конфликты.