Анну Хилькевич поздравляют с четвертой беременностью

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич счастлива в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Супруги воспитывают троих дочерей. И, похоже, в семье ожидается пополнение.

39-летняя актриса спровоцировала слухи о беременности. Анна разместила на своей странице в соцсети фото из кабинета врача. Актриса лежала перед аппаратом УЗИ. Хилькевич отметила, что результаты обследования ее очень удивили, мол, она до сих пор не может прийти в себя.

"Я не верю, что это происходит", — заявила Анна, однако не уточнила, какая именно информация вызвала у нее такую бурю эмоций.

Народ тут же решил, что Хилькевич не просто беременна, а ждет мальчика. Поклонники принялись поздравлять актрису с грядущим пополнением. Однако скорей всего Анна имела ввиду совсем другое. На днях актриса сообщила, что готовится к пластической операции.

Напомним, Хилькевич четыре года встречалась с Антоном Покрепой, но после свадьбы они прожили вместе всего год. При этом актриса говорила, что отношения были идеальными: муж понимал ее с полуслова, они никогда не ссорились, поддерживали и любили друг друга.

А потом случился разговор, который разрушил идеальный брак актрисы. Хилькевич узнала, что ее избранник не хочет детей. Анна поняла, что не сможет жить счастливо, не реализовав свой материнский потенциал. Хилькевич подала на развод и с головой ушла в работу. Спустя пару лет актриса познакомилась с Артуром Волковым.