Делегация Госдумы прилетела в США

Самолет Ил-96, на борту которого, предположительно, находятся депутаты Государственной думы, приземлился в Нью-Йорке в среду, 25 марта.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на авиаслужбы, воздушный борт доставил в Соединенные Штаты российских парламентариев. Депутат Госдумы Алексей Чепа уточнял, что речь шла о делегации из четырех-пяти человек.

За несколько часов до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что "мы приветствуем любые формы реанимации диалога в любых областях с США", поскольку это отвечает интересам обеих сторон.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсетях, что "российско-американский парламентский диалог жизненно важен для всего мира".

По информации "Ведомостей", в Соединенные Штаты отправилась делегация из представителей разных думских фракций, а возглавил ее зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия"). Источник назвал его отличным вариантом, поскольку Никонов "прекрасно знает английский язык и сможет говорить о победе России конгрессменам".