Минэнерго призвало россиян не бояться перебоев с бензином: "Мы не допустим!"

Внутренний рынок является для российских властей приоритетным, поэтому профильные ведомства и структуры следят за ситуацией с топливом. Такое заявление сделал в среду, 25 марта, первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

В свете резкого подорожания энергоносителей из-за войны на Ближнем Востоке пошли слухи об обсуждении в России возврата к запрету на экспорт бензина. Как заверил Сорокин, в нашей стране "рынок полностью снабжен, полностью обеспечен, то есть никаких перебоев нет".

С учетом большой волатильности международного рынка Минэнерго ведет постоянный мониторинг и располагает арсеналом мер воздействия "для того, чтобы рынок оставался насыщен, чтобы не ждать каких-то сложных ситуаций".

Замминистра также отметил: "Понятное дело, что внешний рынок может быть более привлекательным, так уже случалось на протяжении последних нескольких лет. Но этого мы не допустим" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее в Госдуме развеяли опасения россиян относительно цен на бензин. Первый зампред комитета по энергетике Валерий Селезнев не исключил, что "черное золото" в свете военных действий на Ближнем Востоке может подорожать и до 200 долларов за баррель. Однако нам это на руку, поскольку "мир будет заинтересован активнее покупать (нефть и нефтепродукты) у России".

При этом вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве ТЭК, назвал первоочередной задачей шаги по недопущению скачков цен на топливо в России и призвал обеспечить принятие необходимых для этого механизмов и инструментов: "Это прям срочно!"