Алсу сообщила о смерти близкого человека: "Это невосполнимая потеря"

Певица Алсу сообщила трагические новости. 42-летняя исполнительница оплакивает уход важного для нее человека. Скончался доктор Олег Бесс.

По словам Алсу, именно Бесс помогал ей во время родов, причем доктор принимал всех троих детей певицы. Артистка считала Олега не просто врачом, а по-настоящему близким другом своей семьи. Сейчас Алсу в шоке от новостей о его смерти. В память о друге певица опубликовала архивные фотографии.

"Это невосполнимая потеря... Он навсегда останется в моем сердце, в моей памяти, в моих молитвах... Светлая память, дорогой Олег", — написала исполнительница хита "Зимний сон" под кадрами.

Алсу выразила соболезнования семье покойного врача — его маме, жене и детям. Певица пожелала им сил пережить это горе.

Вместе с певицей уход врача оплакивают и ее коллеги. Свои соболезнования в комментариях под постом Алсу оставили многие знаменитости. Среди них Кети Топурия, Олеся Судзиловская, Мария Кожевникова, Александр Ягья и другие.