Дипломат Попов: "Трамп возомнил себя наместником Бога на земле, но обламывает зубы"

Переговоры Соединённых Штатов с Ираном через посредников продолжаются и проходят продуктивно. Об этом вечером в среду заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. В чём состоит продуктивность, она не пояснила. Тегеран по-прежнему настаивает на своих требованиях. Предложенный американцами мирный план из 15 пунктов Иран, по данным СМИ, отклонил. На этом фоне стороны продолжают обмениваться всё более разрушительными ударами.

Ситуация на Ближнем Востоке с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Вениамин Попов, чрезвычайный полномочный посол.

"Трамп, конечно, совершил грубый просчёт. Они с Израилем думали, что убийство верховного лидера Ирана приведёт к тому, что страна будет распадаться, будет хаос. Этого не произошло. Иран выстоял и, больше того, наносит очень ощутимые удары, а главное, он правильно избрал стратегии: он бьет по базам на другой стороне Персидского залива, в арабских монархиях и одновременно практически блокировал Ормузский пролив, через который, как мы все время говорим, идет 20 процентов всех поставок мировых энергоресурсов. Но я бы хотел сказать что Трамп, конечно, ошибся, и его так ругают в Соединенных Штатах. Две трети американцев по опросам, опросы, конечно, вещь сложная, говорят, что они против войны и за то, чтобы быстрее она закончилась. Но, с другой стороны, его авторитет, его рейтинг упал. Но незначительно. С 40 до 36 процентов. Всё-таки у него, за ним, вот это его коренное, так сказать, MAGA-движение, оно всё равно считает, что он делает всё правильно.

Трамп видит то, что он хочет видеть. А всё остальное просто отбрасывает. Потому что он уверен, что он действительно наместник Бога на земле. Абсолютно. Это действительно так. Но с другой стороны, я хотел бы сказать, что всё-таки, понимаете, у него есть чёткая линия. Эта линия была отражена в недавней стратегии национальной безопасности США. Два основных элемента я напомню. Первое, это то, что захватывать надо все энергоресурсы мира. Здесь господство абсолютное должно быть Америки. И второе, надо соревноваться с Китаем, чтобы не допустить его усиления. И вот здесь он действует достаточно последовательно. Он захватил практически Венесуэлу. Это был бандитский шаг. Ну и что? И дальше теперь он решил, что ему всё позволено, и поэтому он должен захватить и Иран. Но обламывает зубы, и он не знает, как выйти из этого жуткого тупика. Он не знает", - сказал Попов.