Путин ввел новые запреты на вывоз наличных и золота из России

Россиянам запретят с 1 апреля вывозить из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные на сумму более 100 тысяч долларов кроме воздушных пунктов пропуска в международных аэропортах, список которых определит кабмин. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, устанавливается особый порядок вывоза из России в ЕАЭС крупных денежных сумм и золота в слитках.

Так, с 1 мая запрещается вывозить из страны золотые слитки массой больше 100 граммов за рядом исключений.

В указе подчеркивается, что эти меры вводятся для защиты безопасности и национальных интересов Российской Федерации и обеспечения ее финансовой стабильности.

В феврале сообщалось, что физлицам при вывозе из России в страны ЕАЭС наличных средств в рублях крупными суммами, которые в эквиваленте составляют от 10 тысяч долларов, могут предписать раскрывать источники появления этих средств. Если же общая сумма превысит эквивалент 100 тысяч долларов, к уведомлению о вывозе придется присовокупить документы, подтверждающие происхождение денег.

При этом банки попросили усложнить россиянам снятие наличных в кассах ради безопасности самих граждан. Сотрудникам кредитно-финансовых организаций нужны дополнительные полномочия на случай, если возникнут подозрения в преступной активности в отношении хозяина средств — человек может снимать деньги под воздействием мошенников.