Американские власти не просто продолжают переговоры с Ираном по мирному урегулированию конфликта — диалог движется весьма продуктивно. Такое заявление сделала в среду, 25 марта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Уже третий день мир недоумевает по поводу заявлений властей США об успешных переговорах с Ираном при том, что официальный Тегеран последовательно опровергает любые контакты с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп утверждал, что американские переговорщики общаются с "правильными людьми" в Иране, но фамилий и должностей не называл.

Ливитт заверила, что "переговоры продолжаются" и "проходят продуктивно", причем Соединенные Штаты "вплотную приблизились к достижению основных целей операции" (цитаты по РИА Новости).

Однако источники уверяют, что Иран категорически отверг все предложения США с жесткой формулировкой: "Кто-то вроде нас никогда не пойдет на компромисс с кем-то вроде вас — ни сейчас, ни когда-либо".

На этом фоне необъяснимые заявления Трампа об успешных переговорах и выигранной войне вызывают вопросы о ментальном здоровье американского лидера. Британский политик Джордж Гэллоуэй предположил, что президент США пережил нервный срыв на фоне провальной операции против Ирана, поэтому его необходимо отстранить от власти.