Лариса Долина после скандала выступает со скидками и при полупустых залах

Лариса Долина в минувшем году стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и отдала все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

Теперь Лариса Александровна вместе со своими кошками ютится в съемном жилье. А кроме того, у певицы совсем не осталось денег. Об этом рассказал ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, мошенники отобрали у исполнительницы хита "Погода в доме" все, у Долиной не осталось никаких накоплений.

Певица усердно трудится, чтобы заработать на жизнь. Она часто выступает с сольными концертами, не отказывается и от выхода на одну сцену с коллегами. Но народ не спешит идти на выступления Долиной. Лариса Александровна столкнулась с серьезным падением спроса после скандала. Ситуация с квартирой ей все еще аукается.

Как пишет издание Super, певица даже пошла на отчаянный шаг. Долина снизила стоимость билетов на свои концерты. Но даже со скидкой залы не заполняются.

Гонорар певицы за одно выступление снизился с 3,5 до 3 миллионов рублей. В особых случаях Лариса Александровна готова сделать скидку в еще 700 тысяч рублей. Единственное, в чем Долина не пошла на уступку — это бытовой райдер. Певице важно проживание в пятизвездочном отеле и перелет бизнес-классом.