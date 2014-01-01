Аншлаг отменяется. Публика в недоумении. Украинский парламент разбит параличом. Законодательная деятельность прекратилась. 60 депутатов Верховной Рады не вышли на работу. Вице-спикер предложил поискать их в коридорах, может, попрятались где?

Депутат Гончаренко, который в России признан террористом и экстремистом, и уже получил заочно срок 15 лет, заявил, что народным избранникам собираются морду бить на высоком уровне. Якобы офис президента решил показательно отметелить депутатов за непослушание. В правительственном квартале Киева к запланированной драке готовятся – усиливают меры безопасности. Самому экстремисту Гончаренко леща отхватывать не привыкать, морду бить ему начали еще в Крыму в 2014-м.

Сейчас на Украине настоящий парламентский кризис. МВФ требует от Зеленского ввести новые налоги, Брюссель призывает энергичнее искоренять коррупцию, что выглядит как откровенный сарказм для страны, которая на воровстве только и держится. А тут ещё и депутаты перестали на работу ходить.

"Всё гораздо хуже. Это не парламентский кризис! Это кризис власти. И причинами этого стали не НАБУ и САП, а коррупция и тотальная некомпетентность властей! Вы посмотрите, сколько сегодня пришло депутатов!" - возмущается экс-президент Порошенко*.

Пётр Алексеевич Порошенко, внесенный в России в список террористов и экстремистов, в кои-то веки трезво оценил ситуацию. Несколько месяцев назад грянул коррупционный скандал, в котором было замешано ближайшее окружение Зеленского, в частности старый друг Тимур Миндич. Наворовали порядка 100 миллионов долларов. Европейские руководители киевского театра публично поудивлялись и решили ещё дать денег, чтобы представление продолжалось.

Тогда пришлось уйти в отставку главе президентского офиса Андрею Ермаку, которого депутаты побаивались. Без него дисциплина совсем сошла на нет. Хотя порядок в Раде навести совсем не сложно. Вспомним историю в январе этого года, когда решили задержать Юлию Тимошенко: антикоррупционный суд установил, что она ежемесячно предлагала нужным депутатам по 10 тысяч долларов. Чтобы голосовали правильно. Но офис Зеленского решил и эти копейки сэкономить, решив, что побои – лучшая мера воздействия для законодательной власти в стране. Раньше в Раде было веселее – депутаты сами развлекались мордобоем в рамках законотворчества. И зал был полон. А сейчас разве это заседание?