Задержание в Польше по запросу Украины российского археолога Александра Бутягина лишний раз демонстрирует, с кем в лице киевского режима Россия имеет дело. На это указал в среду, 25 марта, российский лидер Владимир Путин.

Бутягин был задержан якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Польский суд удовлетворил запрос киевского режима на экстрадицию россиянина на Украину.

Путин напомнил, что Александр Бутягин вел раскопки в Крыму еще с советских времен и всегда согласовывал работу с официальными властями, и "тогда, когда Крым находился в составе Украины". У российского ученого "было по договоренности всегда с властями", но это не помешало киевскому режиму выдвинуть против археолога нелепые обвинения (цитаты по ТАСС).

Ранее депутат Херсонской областной думы Александр Фомин отметил, что если прежде "украинский режим мог достать за границей только своих бывших граждан, пусть и с паспортом России или США", то теперь ситуация иная: Бутягин никогда не являлся гражданином Украины. Политик подчеркнул, что преследование археолога за его работу — вопиющий случай.

Совет по правам человека при президенте России обратился к польскому омбудсмену Марцину Венцеку. Член СПЧ Марина Ахмедова подчеркнула, что есть все основания опасаться пыток в отношении российского ученого, если его действительно выдадут Украине. Как заявила Ахмедова в своей колонке для RT, Бутягина преследуют на Украине за невозможность разворовывать и продавать исторические ценности: "Когда в Крым пришли российские ученые вроде сотрудника Эрмитажа Бутягина, разграбление сделалось невозможным".