Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что он — не коробка конфет или машина, чтобы нравиться всем. Он просто "прав перед народом и выполняет свои обязанности". Такими откровениями Зеленский поделился в интервью агентству Reuters.

Он также сказал, что США требуют от Украины полного выведения войск с Донбасса. Это является главным условием для соглашения гарантий безопасности для Киева с Вашингтоном.

Впрочем, глава киевского режима мнется из-за выдвинутых США условий. Чтобы решить все вопросы, он призывает российскую и американскую стороны к трехсторонней встрече на уровне лидеров. По его словам, у Вашингтона есть все возможности для её организации.

При этом Зеленский пожаловался, что США больше не уделяют внимание Украине из-за операции на Ближнем Востоке. И, как он говорит, в Белом доме открыто заявляют о смене фокуса с Киева на Тегеран.