Трамп планирует завершить операцию против Ирана в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что хочет завершить конфликт с Ираном в ближайшие несколько недель. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что глава Белого дома в приватных беседах заявляет, что стремится соответствовать запланированному графику операции против Ирана сроком в четыре-шесть недель.

Кроме того, Трамп в своем окружении признался, что конфликт отвлекает его от других приоритетов. И несколько ближайших советников президента США с ним согласны. Они призывают его обратить внимание на более насущные проблемы для Соединенных Штатов, таких как рост цен, вызванный конфликтом.

Журналисты WSJ также считают, что американский лидер запланировал поездку в Китай на середину мая с расчетом того, что к этому времени боевые действия будут завершены.