С апреля вступят в силу новые правила денежных переводов

В России с 1 апреля меняются правила перевода денежных средств.

Изменения имеют не концептуальный, а технический характер. Они направлены на соответствие международным стандартам, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Так, в частности, в реквизите "плательщик" юридические лица и банки должны указывать полное или сокращенное наименование, а физическим лицам предписано вписывать фамилию, имя и отчество без сокращений. ИП должны будут отражать свой правовой статус.

Расширится графа "назначение платежа". Теперь в нем будет отображаться наименование товаров, работ или услуг, номера и даты договоров или товарных документов – не более 210 символов.

Ранее эксперты сообщили, что банковские операции должны укладываться в финансовую картину клиента и иметь внятное объяснение, чтобы его карточку не заблокировали.