США готовятся к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель и как он отразится нам экономике.

Война с Ираном может привести к таким экстремальным последствиям, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Вашингтон хочет быть готовым ко всем непредвиденным обстоятельствам.

Даже нефть по 170 долларов за баррель в течение нескольких месяцев привела бы к ускорению инфляции в США и Европе, а нефть по 200 долларов за баррель станет настоящим шоком, говорится в публикации.

Иран в ответ на совместную военную операцию США и Израиля перекрыл Ормузский пролив – через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Важнейшая логистическая артерия региона с начала марта фактически закрыта для прохода иностранных судов. Среднесуточный транзит через пролив сократился на 97%.