Бойцы группировки ВС России "Север" улучшили тактическое положение на Теткинском участке фронта в Свумской области. Противостоящая им 103-я отдельная бригада территориальной обороны Украины несет массовые потери, сообщили в российских силовых структурах.

За минувшие сутки в зоне ответственности "Севера" украинские боевики потеряли до 310 солдат. Из техники уничтожено американская HIMARS и две станции контрбатарейной борьбы израильского производства. ВСУ вынуждены перебрасывать в Шосткинский район Сумской области карательные отряды из-за массовых отказов солдат выполнять приказы.

Как передает РИА Новости, каратели из состава 33-го ОШП ВСУ должны "мотивировать" отказников из состава 210-го отдельного штурмового полка "Берлинго", где свыше 40 военнослужащих отказались выполнять боевые задачи. Еще одна задача карательных отрядов - не допустить эвакуации местного населения.