У берегов Германии безуспешно пытаются спасти молодого кита: счет идет на часы

Спасательная операция идет на Балтийском побережье Германии. Помощь потребовалась горбатому киту, который заплыл на отмель и не может самостоятельно выбраться на глубину.

Десятиметровый гигант, вероятно, сбился с пути во время миграции. Все усилия активистов-экологов, собравшихся в Любекской бухте, пока не приносят результата. Попытки приблизиться к киту на надувных лодках вызывают у него панику.

Отбуксировать многотонное животное на глубину без травм невозможно, а прилив слишком слаб, чтобы гигант смог уплыть сам. Состояние попавшего в беду великана ухудшается с каждым часом. Сегодня освободить кита из ловушки попытаются при помощи тяжёлой техники.