Анфиса Чехова планирует ребенка от нового мужа: "Я точно знаю, что не буду делать ЭКО"

В феврале Анфиса Чехова вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал продюсер Александр Златопольский. Интересно, что на свадьбе среди приглашенных гостей гуляли его экс-супруга, а также дети от бывших отношения ведущей и продюсера Соломон, Анастасия и София.

В новом интервью Анфиса Чехова призналась, что они с новым мужем планируют снова стать родителями. Однако прибегать к современным достижениям медицины популярная ведущая не хочет.

"Нам хотелось бы, желание есть, но тут как бог даст. Хотя для меня важно, чтобы в семье был общий ребенок. С другой стороны, если не будет, то я точно знаю, что не буду делать ЭКО. Потому что это опасно в моем возрасте. Или суррогатное материнство, что сейчас очень распространено, не мой вариант, мне хотелось бы самой выносить. В целом я ко всему отношусь лояльно и считаю, что все способы хороши, когда человек хочет ребенка. Но у нас уже есть дети, нет необходимости реализоваться в качестве родителей. Да и, у меня есть ощущение, что все получится", - оптимистично настроена Чехова.

Однако для начала пара намерена приобрести собственный дом. Дело в том, что пока Анфиса и Александр снимают особняк за городом. А летом супруги хотят сыграть еще одну свадьбу. Популярная ведущая объяснила, что хочет устроить грандиозное торжество на природе, передает "Теленеделя".

