Страны Азии вернулись в "ковидную эру" из-за топливного кризиса

Ограничения, напоминающие меры времен пандемии коронавируса, начали вводить страны Азии. Причина – топливный кризис, разразившийся на фоне войны на Ближнем Востоке, сообщает агентство Reuters.

Меры направлены на экономию топлива и электроэнергии. В частности, Филиппины сокращают рабочую неделю в госучреждениях. В Пакистане часть сотрудников переводят на удаленную работу, на две недели закрываются школы.

Власти Шри-Ланки ради экономии топлива объявили среду выходным днем. Меры по экономии энергии введены в Сингапуре и Таиланде. Власти требуют реже пользоваться транспортом, лифтами и чаще работать из дома, а также повышать температуру кондиционеров.