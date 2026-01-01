"Это путь в никуда": Оксана Федорова объяснила, почему прячет детей от публики

В этом году исполнится 15 лет как Оксана Федорова счастливо замужем. С супругом Андреем Бородиным королева красоты, популярная ведущая, общественный деятель воспитывает сына Федора и дочь Елизавету.

В новом интервью она рассказала, на каком фундаменте строит свой брак. "Секрет крепких отношений — в умении слушать друг друга и умении прощать. Но прежде всего надо уметь слушать и прощать самого себя, иначе велика опасность свести свою роль в браке к бесконечным попыткам приспособиться и подстроиться под партнера, а это путь в никуда", - поведала Оксана.

Она отметила, что и в ее семье бывают недопонимания, размолвки, однако благодаря общению, уважению и доверию все проблемы решаются.

Сыну Оксаны Феде недавно исполнилось 14 лет. Дочери Лизе летом будет 13-ть. Однако Федорова предпочитает детей не показывать общественности и не выводит их в свет, лишний раз не демонстрирует публике. Она отметила, что это их с мужем совместное решение.

"Мы с мужем считаем, что детство и подростковый возраст — это время личного пространства и защиты от излишнего внимания. Дети пока не проявляют желания вести свои аккаунты, и мы уважаем их выбор. Для нас важно, чтобы они росли в гармонии и безопасности, без давления со стороны соцсетей", - объяснила Федорова lady.mail.ru.

Тем не менее, она рассказала, что сын увлекается спортом и музыкой, изучает иностранные языки, хорошо учится в школе. А дочь любит рисовать, интересуется музыкой, занимается балетом.

