В Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета

Девятиклассник открыл стрельбу из арбалета в школе Челябинска.

Инцидент произошел в школе №32 на Новороссийской улице. Подросток выстрелил в учительницу, но промахнулся, затем ранил девочку. Злоумышленник также распылил перцовый баллончик в глаза другим учителям, а после выпрыгнул из окна четвертого этажа. Предварительно, школьник сломал обе ноги, пишет telegram-канал BAZA.

Пострадавшие госпитализированы. Всех учеников школы отпустили с уроков. В школе работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

UPD (9:23 мск): В пресс-службе правительства региона подтвердили факт ЧП в школе.