Дроны атаковали танкер со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции

Турецкий танкер ALTURA, перевозивший сырую нефть, атакован беспилотником в Черном море в 15 милях от Босфора. Сообщается о повреждениях палубы, мостика и машинного отделения судна. Экипаж отправил запрос о помощи.

Как передает телеканал NTV, на борту судна 140 тысяч тонн нефти. Танкер вышел из российского порта. В результате атаки беспилотника в открытом море произошел сильный взрыв. Сообщается о течи в машинном отделении.

После того как танкер подал сигнал о чрезвычайной ситуации, на место происшествия были направлены Береговая охрана, служба береговой безопасности и комплексное аварийно-спасательное судно Nene Hatun. По предварительным данным, никто из 27 членов экипажа – граждан Турции – не пострадал. Идут спасательные работы.