Родственники собрались вместе из-за странного поведения МакSим

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) прославилась после выхода дебютного альбома "Трудный возраст". С тех пор прошло 20 лет.

В новом интервью популярная исполнительница вспомнила о том, каким у нее был "трудный возраст". Певица отметила, что просто была замкнутой, живущей в своем мире. Однако со стороны казалось, что с ней что-то не так. Близкие даже переживали за нее.

"Мой „трудный возраст“ — это, в первую очередь, мысли, фантазии и образы, оживающие в стихах, а также родственники за столом, сложившие брови домиком, старающиеся объяснить и оправдать мое, на их взгляд, странное поведение переживающей маме — мою неуправляемость и попытки проявить себя как личность. По сути, „трудным возрастом“ взрослые называли мое становление и игнор привычного социального общения", - рассказала артистка.

Марина сообщила, что близкие обращали внимание на некоторые вещи, которые считали пугающими. "Их пугали такие группы, как The Doors, звучащие из кассетного магнитофона "Весна" в моей вечно закрытой комнате. Пугало, что я все время там что-то пишу, пряча листочки по карманам. Пугало, что я отвечаю односложно на их вопросы и могу незаметно уйти одна куда-то бродить ночами. Учителя называли меня "трудным подростком", а одноклассники — "странной", - поведала певица Starhit.

До сих пор МакSим продолжает со сцены исполнять песни с того самого дебютного альбома. Поклонники любят эти композиции и с нетерпением ждут их на каждом ее концерте.

