В СК раскрыли новые подробности нападения ученика на школу в Челябинске

Следственный комитет возбудил три уголовных дела после стрельбы в челябинской школе.

Дело расследуется по статьям о покушении на убийство и халатности и оказании небезопасных услуг, сообщили в пресс-службе регионального главка СКР.

Утром 26 марта ученик девятого класса школы №32 в Челябинске напал на учеников и учителей. Он был вооружен арбалетом, газовым баллончиком и сигнальным пистолетом. Сначала он выстрелил в лицо одноклассницы, а затем выпрыгнул в окно с четвертого этажа.

Пострадавшая и нападавший госпитализированы. По предварительным данным, стрелок сломал обе ноги. Здоровью девочки ничего не угрожает.

Занятия в школе отменены. Работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются, не исключено, что мотивом нападения стала ревность или травля. Со слов школьников, открывший огонь мальчик был тихим и спокойным. Занимался боевыми искусствами, играл в футбол и шахматы, планировал поступать в местный юридический колледж, передает telegram-канал Mash.