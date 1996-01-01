ФСБ задержала организаторов узла связи для мошенников в Ингушетии

Три человека задержаны в Ингушетии сотрудниками ФСБ. Подозреваемые создали узел связи для украинского мошеннического кол-центра. По версии следствия, они причастны к хищению у граждан 1,3 миллиона рублей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В спецслужбе уточнили, что задержаны трое граждан России 1996, 1999 и 2009 годов рождения. По данным ФСБ, фигуранты действовали в сговоре с сотрудниками украинских кол- центров. Один из злоумышленников был задержан в момент получения в региональном пункте выдачи заказов курьерской компании почтового отправления, в котором содержались два SIM-бокса.

Во время обысков у подозреваемых изъяты 146 SIM-карт, SIM-бокс, ноутбук, роутер. Найдена переписка с украинскими кураторами, свидетельствующая об организации незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании виртуальной телефонной сети, передает ТВЦ.