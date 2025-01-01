Дибров и Гусева стали жить вместе

Полина Диброва рассталась с мужем после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября 2025 года. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавица Полина ушла от шоумена к другу семьи Роману Товстику. Бизнесмен жил по соседству, а модель дружила с его женой, несколько лет назад даже стала крестной его сына. Диброва так влюбилась в соседа, что разрушила семью приятельницы.

Перед Новым годом Полина и Роман съехались. Они сняли дом рядом с Дибровым, чтобы дети могли каждый день видеть и папу, и маму.

Дмитрий, в свою очередь, тоже не скучает в одиночестве. Телеведущий счастлив с нутрициологом Екатериной Гусевой. Ей 43 года. Недавно она развелась. У нее трое детей.

Модель Анна Калашникова заявила, что влюбленные уже живут вместе. "Мы с ними недавно были на Неделе моды, после показа Катя сказала: "Мы с Димой устали, поедем домой". Видимо, они уже съехались. Многие уверены, что Дибров стал встречаться с Екатериной назло бывшей, но я так не думаю. Я за них очень рада, они красивая пара. Вижу, как Дмитрий, который раньше ходил мрачнее тучи из-за развода, рядом с Катюшей расцвел и помолодел", - сообщила Калашникова "КП".

По ее словам, Дибров и Гусева встретились еще три года назад. Однако тогда оба состояли в браке. Отметим, что после развода Дмитрий и Полина сумели сохранить хорошие отношения ради троих сыновей. "С благодарностью отношусь к Диме и к тому, что он мне дал за годы нашей жизни, я считаю, что этого достаточно, поэтому больше мне ничего не надо. А если моим детям что-то понадобится, то я уверена, что Дима разобьется, но сделает для них все. И даже, если я попрошу помощь, то он всегда откроет двери своего дома и сделает все, чтобы мне помочь", - ранее говорила Полина Диброва.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>