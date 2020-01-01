Стало известно, кому на самом деле Ефремов обязан возвращением на сцену: это не Михалков

Михаил Ефремов триумфально вернулся на сцену. Накануне в театре "Мастерская "12" актер впервые за много лет вышел на сцену в премьерном спектакле "Без свидетелей".

Вместе с Ефремовым на сцене появилась дочь Никиты Михалкова Анна. Они сыграли бывших супругов, которые встретились спустя много лет после расставания. По данным СМИ, премьера спектакля прошла с аншлагом.

Это первый выход Михаила Ефремова на сцену после освобождения из тюрьмы по УДО. В июне 2020 года актер в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к 7,5 года колонии. В марте прошлого года актер вышел на свободу по УДО.

После освобождения актера под своё крыло взял Никита Михалков. По слухам, и режиссер и сам Ефремов очень нервничали перед премьерой. Не удивительно. Ведь буквально за несколько часов до этого Михалков встречался с Владимиром Путиным и пригласил президента посмотреть постановку.

Более того, оказалось, что своим возвращением на сцену Михаил Ефремов обязан даже не Никите Михалкову, а самому Владимиру Путину. В этом режиссер признался, общаясь с президентом.

"Именно благодаря Вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов", — сказал Михалков.