Собянин: Приводим в порядок неиспользованные территории в рамках нацпроекта

В Москве в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" активно благоустраивают неухоженные территории.

Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, создают современные детские и спортивные площадки, прогулочные маршруты. Так, на севере столицы на пустыре возле школы появился новый скейт-парк, кроме того, там привели в порядок зону у пруда и сделали удобные дорожки к остановкам городского транспорта.

В Вешняках открыли круглогодичный спортивный кластер. Зимой там будут заливать каток, а летом трансформируют в площадки для игр с мячом.