Истощенного медвежонка спасли в Иркутске: живодеры вырвали ему зубы и бросили умирать в тайге

В Иркутской области в приюте для бездомных животных выхаживают медвежонка, который уже стал звездой соцсетей. Об истории его спасения стало известно ещё несколько дней назад. А теперь выяснилось, что у косолапого были хозяева, которые издевались над ним, а затем бросили на верную гибель в холодной тайге.

---

*Медвежонок рычит*

Дрессировщики этот праздник непослушания, конечно, бы осудили. А вот в питомнике наоборот приветствуют. Довольный, уставший или даже сердитый - за любой ответ человеку мишке вручают награду. Сегодня у него уже набралась целая миска орешков.

- Вкусненько, да? Ой, молодец! Культурненько подбирает крошечки. Ты мой хороший!

Проявляет характер. Значит, есть хоть какой-то шанс вернуть доверие. С людьми, уверены ветеринары, косолапый явно знаком, но это знакомство и стало медвежьей трагедией. Хозяева били, морили голодом. А чтобы не кусался, вырывали зубы.

— Вообще нет зубов: ни нижних ни верхних. Его специально держали для фотографии, а потом выкинули!

То ли надоел, то ли бизнес прогорел, но в итоге, беззубого, то есть беззащитного, медвежонка завезли в глухой лес. Расчет хозяев был понятен.

"Животное было у живодеров. Выкинули далеко в лесу, понимая, что он не выживет. Его должны были волки съесть или другие медведи, которые проснутся. И очень сложно найти пропитание такому медвежонку, особенно зимой", - объясняет Вячеслав Славин, директор питомника "К-9".

Но выброшенному на произвол судьбы вдруг повезло. Путник неожиданно набрел на туристический лагерь. Косолапого гостя пугать не стали. Накормили. И тактично предложили переночевать в пластиковом баке. Медвежонок согласился.

- Нашли на Кругобайкальской железной дороге. Возле турбазы. Пришел сам туда.

В приюте ветеринары схватились за голову. Пациент поступил истощенный, искалеченный. И оказался не таким уж детенышем. Родился еще в прошлом году.

"По когтям даже видно. Это больше кавказской овчарки. Они пытались, наверное, сделать карликового медведя. Это, конечно, бизнес. То есть люди, которые хотят делать фотосессии, тоже бы подумали что с этим животным. У него в организме всё поменялось: зимой он не спал. Организм прекратил рост и клыков нет. Переваривать пищу ему сложно", - говорит директор приюта.

Сейчас у него 4-х разовое питание, причем дробное. В меню каши, детская сухая смесь и обязательно десерт. Михаил, как выясняется, сладкоежка.

"Вначале он был вообще испуганный! Сидел в уголке. Вообще всего боялся. Сейчас стал рычать. Маленечко общаться, да! Завешивали его от собак, потому что собак боится. Сейчас уже адаптировался. Понял, что здесь не обижают ребенка", - говорит Елена Каравайцева, санитар питомника "К-9".

Искалеченный человеком, этот косолапый без людей уже не выживет. Поэтому, как только поправит здоровье, специалисты начнут присматривать для него подходящий дом. Во вкусах, говорят, маленький зверь непривередлив. Характер покладистый. Добрые руки должны отогреть.