В Москве вручили премию "Женщина-призвание"

В Москве вручили награды самым неравнодушным и отзывчивым жительницам из разных регионов нашей страны. Их чествовали на торжественной церемонии премии "Женщина - призвание".

Среди лауреатов - матери, сёстры, супруги бойцов специальной военной операции, а также те, кто добрыми делами поддерживает защитников Родины. Они собирают посылки на фронт, плетут маскировочные сети, проводят патриотические мероприятия для детей, дают концерты на передовой и в госпиталях.

Главная задача премии - рассказать об успешных примерах вклада женщин в поддержку СВО.