Под руководством опытных бойцов: как тренируют новобранцев-контрактников

Взаимодействие штурмовых групп и операторов беспилотников, которые корректируют наступление пехоты, изучают добровольцы, подписавшие контракт с Минобороны. На полигонах новобранцы тренируются действовать в малых группах и оказывать первую помощь товарищам. Всё это под руководством опытных инструкторов.

Каждое движение под пристальным вниманием инструкторов. Так новобранцы изучают основы штурма на практике. Многие, конечно, сразу допускают ошибки, которые на поле боя могут стоить жизни. Но опытные специалисты точно знают, что во время подготовки все можно исправить.

За три месяца - именно столько идет курс обучения перед отправкой в зону СВО - неопытные новобранцы станут уверенными бойцами. Под руководством ветеранов обязательно отработают все действия и доведут их до автоматизма. Но для этих мужчин все только начинается. На полигоне они не больше двух недель.

"Физически тяжело, нужен характер, нужна выносливость. Во время обучения мы бросали гранаты, вылезали из окопов, работали в дождь", - говорит боец с позывным "Митяй".

А еще новобранцам объясняют, как оказать первую медицинскую помощь себе и боевому товарищу в случае ранения. Ведь там, на передовой, в таких ситуациях счет идет на секунды. Поэтому важно не растеряться и сразу остановить кровотечение, правильно применить обезболивающие препараты.

"Это основа. Те ранения, которые бойцы получают сейчас там на передовой. Это минно-взрывные и осколочные ранения. Вся угроза сейчас приходит с неба, соответственно, если повреждены крупные артерии, боец должен в течение максимум тридцати секунд остановить себе кровотечение путем наложения жгута на конечности", - говорит инструктор по общевойсковой подготовке с позывным "Шаман".

В постоянной связке вместе с будущими штурмовиками работают операторы дронов. Это помогает уже на этапе обучения наладить взаимодействие между "землей" и "небом". Здесь, на полигоне, операторов также учат управлять "птицами" в условиях, максимально приближенных к реальным. Войска беспилотных систем - это самые передовые и быстро развивающиеся технологии. Поэтому кандидаты проходят тщательную проверку. Приоритет отдают тем, кто занимается авиамоделированием, разбирается в радиотехнике или уже имеет опыт пилотирования. Ценят и профессиональных киберспортсменов. У них аналитическое мышление и отличная реакция. Причем беспилотники бывают и не только воздушными, но и наземными.

Отправляясь в зону СВО, эти военные точно знают: в тылу их родные не останутся без поддержки. Для семей защитников Родины предусмотрены льготы, и различные социальные меры. А военнослужащие при заключении контракта получают единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве дополнительно выплачивают 1900 тысяч рублей. Пункт отбора на службу по контракту работает на улице Яблочкова.