Все частные клиники российского региона отказались от абортов

Все частные клиники Свердловской области добровольно отказались проводить аборты.

Теперь услугу по прерыванию беременности можно получить только в государственных медицинских учреждениях в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили в областном Минздраве.

"Это произошло даже несмотря на то, что в некоторых клиниках были все условия, предписанные федеральным законодательством, и, по идее, они могли спокойно проводить аборты", - добавил собеседник издания URA.RU.

Первой клиникой, которая исключила аборт из перечня оказываемых услуг, стал екатеринбургский "Шанс". По словам главврача, решение было обосновано морально-этическими соображениями и сложной демографической обстановкой в стране.

Ранее федеральный Минздрав ужесточил требования к медицинским учреждениям, которые проводят аборты. Согласно приказу, искусственное прерывание беременности разрешат делать лишь тем медучреждениям, в которых имеется операционная и круглосуточно дежурящий анестезиолог-реаниматолог.