Дурное предзнаменование: тысячи ворон кружат над Тель-Авивом на фоне ударов по Ирану

Сирены воздушной тревоги снова звучат на улицах еврейских и иранских городов. Смертельная ракетная дуэль между сторонами конфликта продолжается с вечера. ЦАХАЛ атакует заводы, штабы и объекты инфраструктуры. В Корпусе стражей исламской революции сообщают о сбитом американском истребителе. Взрывы раздаются на базах США в Бахрейне, Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии. В Абу-Даби из-за падения обломков беспилотника погибли два человека. Обостряется ситуация и в Ливане.

Над машинами и домами в Тель-Авиве кружат тысячи ворон. Что происходит, точно неизвестно. Но не исключено, война на Ближнем Востоке перешла красные линии не только политические, экономические и гуманитарные, а теперь еще и экологические.

Обломки ракет размером со стиральную машину каждый день падают на Израиль. Возможно, птицы, перепуганные постоянным грохотом, начали искать новые, безопасные места.

Жителям Тель Авива, Хайфы, Крайота и Нагарии бежать некуда. Осколки сыплются на дома и дороги. А тревога объявлена едва ли не над всей территорией северного Израиля.

Сегодня Иран нанес новый массированный удар по городу Димон. Это главный научный и производственный центр, где ведутся разработки в области ядерных технологий.

Через несколько часов после залпов выяснилось: иранские ракеты вновь попали по военным базам США в Бахрейне, Эмиратах, Саудовской Аравии и Ираке. А системы ПВО сбили еще один американский самолет F -18. Он упал в Индийском океане.

Израиль не остался в долгу. Массированный налет авиации ЦАХАЛ полностью уничтожил единственный в Иране завод, который проектировал подводные лодки и разрабатывал боевые системы для флота. В том числе безэкипажные катера. А в городе Бандер-Аббас взорвано 8-этажное здание. По предварительным данным, в нем проходило совещание высших командиров военно-морских сил КСИР.

Сильные разрушения в Нази-Абаде. Там коалиция взорвала станцию скорой помощи вместе с машинами, приемным покоем, отделением реанимации и всем медоборудованием. Среди жертв ночных ударов оказался известный иранский ученый-ядерщик Хусейн Заки. Он погиб вместе с дочерью и близкой родственницей во врем удара по их дому в Тебризе.

В Ливане подразделения ЦАХАЛ занимают дома местных крестьян. Подтягивают танки и артиллерию. На сегодня армия обороны уже продвинулась вглубь территории Ливана на 7 километров. И согласно планам военных, будет наступать и дальше. Главная цель - не только ликвидация позиций "Хезболлы", но и создание буферной зоны, чтобы обезопасить приграничье Израиля от ракетных налетов шиитских группировок.